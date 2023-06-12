Як вимикати ноутбук та ПК не можна: п’ять випадків, коли можна пошкодити всі файли

Ознайомтеся з помилками і більше не робіть так

Ось уже багато років люди у всьому світі використовують комп’ютери, але досі не навчилися правильно їх вимикати. Багато хто навіть не замислюється про те, як правильніше працювати з ноутбуком. Також вони не знають, як правильно вимикати ПК — через кнопку живлення або через меню операційної системи Windows. У цьому матеріалі ми даємо відповіді на ці та інші питання, пов’язані з коректним вимкненням ноутбука та комп’ютера.

Розгляньмо основні помилки, які роблять "юзери" у використанні комп’ютерів. Намагайтеся не повторювати їх, щоб уникнути втрати даних та пошкодження обладнання, пише itechua.

Вимкнення комп’ютера з розетки або кнопки

Якщо ви вимкнете червону кнопку на мережному фільтрі до завершення роботи Windows, це може призвести до пошкодження файлів, які можуть бути відкриті, наприклад, у редакторі. Також не можна вимикати комп’ютер або ноутбук шляхом утримання кнопки живлення, оскільки це може спричинити додаткові проблеми. Правильний спосіб вимкнути систему — використовувати меню Windows у верхньому лівому куті екрана і вибрати опцію "Завершення роботи".

Вимкнення ПК під час копіювання файлів

Щоб уникнути пошкодження файлів, необхідно дочекатися завершення процесу, або перервати операцію.

Вимкнення комп’ютера з відкритими програмами

Перед тим, як вимикати комп’ютер, рекомендується закрити всі активні програми.

Вимкнення ПК без збереження даних

Якщо ви відключаєте пристрій у той час, коли дані ще не збережені, це може спричинити пошкодження тимчасових файлів, до яких програма надсилає дані для зберігання. Потрібно зберегти дані та закрити програму перед вимкненням, щоб уникнути таких проблем.

Завершення роботи під час оновлення

Це може призвести до пошкодження файлів та неправильної роботи операційної системи. Тому, якщо немає видимих процесів оновлення софта або системи, можна вимкнути комп’ютер.

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