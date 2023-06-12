Волога, перегрів та не тільки: як захистити свій телефон на пляжі

Яка небезпека для телефону існує на пляжі

Навіть на пляжі мобільний телефон завжди знаходиться біля нас. Крім загрози перегріву на сонці, там існують ще ризики намочити гаджет, або ж у нього може потрапити пісок.

Експерти розповіли, як правильно користуватися гаджетами у таких місцях.

Як врятувати телефон від перегріву?

Якщо телефон залишити на сонці, він обов’язково перегріється. Це призведе до розряду акумулятора або відключення пристрою. Найпростіший спосіб – сховати телефон від прямих сонячних променів. Тримайте його в тіні, коли не користуєтеся.

Як захистити телефон від піску?

Пісок може потрапити навіть туди, куди ви не можете уявити. Попадання його дрібних частинок у телефон може призвести до його поломки. Щоб уникнути цього, покладіть гаджет у багаторазовий пакет для сендвічів. Ще один варіант — купівля пилозахисних заглушок.

Як захистити телефон від вологи?

Навіть водонепроникні гаджети можуть постраждати від води. Тут вам може допомогти спеціальний водонепроникний чохол або все той же багаторазовий пакет для сендвічів. Якщо ж гаджет упав у солону воду, вам потрібно видалити зайву вологу, оскільки сіль може засмітити отвори пристрою. Щоб телефон швидше висох, його можна помістити поруч із вентилятором.

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо заряджати телефон "нерідною" зарядкою.