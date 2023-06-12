Дві популярні програми розряджають ваш телефон: видаліть їх і в рази збільште заряд батареї

Ці додатки є двома "найбільшими пожирачами енергії"

А ви знали, що якщо ваш мобільний телефон працює повільно або швидко розряджається, то в цьому винні деякі ваші улюблені програми? Ні? Тоді давайте це виправляти.

Деякі з найпопулярніших програм можуть бути дуже виснажливими для вашого пристрою, тому найкращим рішенням буде видалити. Про це пише портал The Sun.

Першим у списку стоїть програма Google Maps, яка чинить сильний тиск на смартфони. А той факт, що програма працює у фоновому режимі, означає, що вона може таємно витрачати ваш заряд.

Якщо ви не хочете видаляти цей досить корисний додаток, є кілька порад, як його "поліпшити". Наприклад, спробуйте використовувати навігацію лише за допомогою голосу, щоб вам не потрібно було тримати екран увімкненим.

І другий додаток — це популярна соцмережа Facebook. Воно може не тільки уповільнити роботу вашого телефону, працюючи у фоновому режимі, надсилаючи та отримуючи дані, але й використовувати при цьому ваш ліміт даних. Ви можете або змінити налаштування, щоб програми не оновлювалися у фоновому режимі, або видалити їх, якщо ви не використовуєте їх так часто.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще програми розряджають мобільний телефон. Правильне "чищення" програм допоможе вашому гаджету довше зберігати заряд.