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Дві популярні програми розряджають ваш телефон: видаліть їх і в рази збільште заряд батареї

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Це розряджає батарею вашого гаджета Новина оновлена 12 червня 2023, 12:54
Це розряджає батарею вашого гаджета. Фото Freepik

Ці додатки є двома "найбільшими пожирачами енергії"

А ви знали, що якщо ваш мобільний телефон працює повільно або швидко розряджається, то в цьому винні деякі ваші улюблені програми? Ні? Тоді давайте це виправляти.

Деякі з найпопулярніших програм можуть бути дуже виснажливими для вашого пристрою, тому найкращим рішенням буде видалити. Про це пише портал The Sun.

Першим у списку стоїть програма Google Maps, яка чинить сильний тиск на смартфони. А той факт, що програма працює у фоновому режимі, означає, що вона може таємно витрачати ваш заряд.

Якщо ви не хочете видаляти цей досить корисний додаток, є кілька порад, як його "поліпшити". Наприклад, спробуйте використовувати навігацію лише за допомогою голосу, щоб вам не потрібно було тримати екран увімкненим.

І другий додаток — це популярна соцмережа Facebook. Воно може не тільки уповільнити роботу вашого телефону, працюючи у фоновому режимі, надсилаючи та отримуючи дані, але й використовувати при цьому ваш ліміт даних. Ви можете або змінити налаштування, щоб програми не оновлювалися у фоновому режимі, або видалити їх, якщо ви не використовуєте їх так часто.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще програми розряджають мобільний телефон. Правильне "чищення" програм допоможе вашому гаджету довше зберігати заряд.

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#Смартфон #Телефон #Гаджет