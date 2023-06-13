Заберіть негайно: ці предмети вбивають швидкість домашнього Wi-Fi

Постарайтеся розмістити свій роутер якомога ближче до центру вашого будинку

Ваш маршрутизатор Wi-Fi може видавати дуже слабкий сигнал через те, що ви розміщуєте його не в правильному місці. Ця незначна, на перший погляд, деталь справді впливає на швидкість вашого інтернету.

Щоб отримати максимальну віддачу від роутера, важливо тримати його якнайдалі від деяких предметів у вашому будинку, пише The Sun. Це дуже поширені речі, які можна знайти у багатьох будинках.

Чому Wi-Fi працює повільно

Якщо ваш маршрутизатор Wi-Fi знаходиться поряд з металевими предметами, варто перемістити роутер або ці предмети якомога далі один від одного. Метал може поглинати радіохвилі, які випромінює роутер, та знижувати потужність вашого Wi-Fi.

Також винуватцями поглинання радіохвиль є і дзеркала, оскільки вони складаються з тонкого шару металу, який може створювати перешкоди маршрутизатору. Краще тримати роутер трохи далі від великих дзеркал та телевізора.

І третє – один з головних винуватців зниження швидкості вашого інтернету – це мікрохвильова піч. Вона випромінює тонну електромагнітного випромінювання, яке може заважати сигналам вашого маршрутизатора.

Раніше Телеграф писав, як прискорити інтернет за п’ять кроків. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.