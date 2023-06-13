Ці функції смартфону крадуть заряд батареї: краще їх вимкнути

Хитрості, які допоможуть продовжити час заряджання телефону

Автономність роботи смартфона — це важливий критерій, який визначає, наскільки довго ваш гаджет працює на одному заряді батареї. Звичайно ж кожен користувач хоче, щоб цей час був якомога більше, щоб телефон не вимикався в непотрібний момент. Так от, цю автономність можна продовжити.

Як зазначає портал itechua, зробити це досить просто. Просто потрібно відключати деякі енергомісткі опції вашого гаджета, особливо якщо зараз вони вам не потрібні. Що це за функції – знаємося далі.

Опції телефону, які садять батарею

Wi-Fi, Bluetooth, NFC – включайте ці функції лише тоді, коли вони потрібні, щоб даремно не садити батарею.

Автоматична яскравість — оскільки телефон сам вирішує, як регулювати яскравість дисплея, витрати енергії також будуть різні. Щоб уникнути таких стрибків, краще налаштуйте свій екран вручну.

— оскільки телефон сам вирішує, як регулювати яскравість дисплея, витрати енергії також будуть різні. Щоб уникнути таких стрибків, краще налаштуйте свій екран вручну. Автоматична зміна орієнтації екрана. Ще один датчик, що витрачає енергію гаджета, оскільки при поворотах телефону він контролює орієнтацію екрана.

Раніше "Телеграф" розповідав, які звички власника шкодять телефону : іноді людина сама, не знаючи того, "вбиває" улюблений гаджет.