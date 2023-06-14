Які налаштування змінити, щоб телефон не розряджався швидко: вісім простих кроків

Невеликі маніпуляції з гаджетом збережуть кілька дорогоцінних відсотків заряду

Час автономної роботи мобільного телефону є важливим параметром для будь-якого користувача. Чим довше гаджет залишається зарядженим, тим краще. Кілька простих налаштувань на смартфоні сприятимуть цьому.

Щоб телефон не розряджався швидко, власникам Android слід виконати вісім простих кроків. Про них розповідається на сайті Google.

Так, виберіть параметри, які споживають менше енергії, завдяки чому автономний час роботи гаджети збільшується. Для цього:

Налаштуйте екран так, щоб він вимикався раніше.

Зменшіть яскравість дисплея.

Встановіть автоматичну яскравість екрана.

Вимкніть звуки клавіатури або вібрації.

Обмежте програми з високою витратою заряду батареї.

Увімкніть режим адаптивного споживання енергії.

Видаліть облікові записи, які не використовуються.

Увімкніть темну тему.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме екран – один із головних пожирачів заряду на мобільному пристрої. Тож те, як ви налаштуєте яскравість дисплея, вплине на здатність акумулятора зберігати заряд. Однак навколо функції автояскравості екрана точаться суперечки. Деякі експерти впевнені в її користі, інші рекомендують встановити мінімально комфортний рівень підсвічування вручну.