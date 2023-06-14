Краще їх одразу видалити: деякі SMS-повідомлення зберігати в телефоні небезпечно

Експерти розповіли, чому краще одразу видалити рекламні СМС

Багато хто з нас дуже часто отримує СМС-повідомлення рекламного характеру, але навіть просте зберігання таких повідомлень може бути небезпечним.

Фахівці попередили, що повідомлення від невідомих організацій чи людей краще одразу видаляти.

Найчастіше в рекламних повідомленнях є гіперпосилання, яке "запрошує" вас на небезпечний інтернет-ресурс. Перейшовши по ньому, ви можете передати свої особисті дані, що загрожує наслідками.

Переходити за такими посиланнями категорично заборонено, а щоб випадково не натиснути на них — краще відразу видалити повідомлення.

Аналогічно слід вчинити й з підозрілими повідомленнями у соціальних мережах та на електронній пошті.

Гіперпосилань потрібно боятися не завжди. Якщо ж вам її надіслала перевірена людина, а саме повідомлення від нього не виглядає спамом, то ви можете сміливо клікнути на посилання.

В іншому випадку ви ризикуєте "заразити" ваш телефон шкідливим ПЗ.

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