У жодному разі так не робіть: два трюки з охолодженням телефону, які його тільки "доб’ють"

Ці два способи швидкого охолодження можуть пошкодити ваш пристрій.

Літо – це випробування не лише для людей, а й для наших гаджетів. Тільки якщо ми можемо остудитись застрибнувши у прохолодну воду або скориставшись вентилятором, то наші телефони так не можуть. Як же впоратися з проблемою перегріву своїх смартфонів?

Сьогодні ми хочемо розповісти вам про два трюки з температурним охолодженням, які можуть завдати вашому гаджету більше шкоди, ніж користі. Якщо так робити, то батарея вашого мобільного пристрою дуже швидко вийде з ладу, пише The Sun.

Як не можна охолоджувати телефон у спеку

Перше – навіть якщо ваш телефон має найвищий рейтинг водонепроникності, занурювати телефон у холодну воду для примусового охолодження – дуже погана ідея.

І друге – це приміщення гаджета в холодильник чи морозильну камеру. Це може призвести до утворення конденсату всередині телефону, що в кінцевому підсумку пошкодить пристрій.

Найкраще рішення для охолодження телефону — покласти його в тіні і почекати, поки він охолоне сам. При цьому бажано не скористатися ним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити свій мобільний телефон на пляжі. Там смартфону загрожує не лише перегрів, а й волога.