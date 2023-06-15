П’ять "золотих" правил, щоб батарея мобільного телефону працювала краще

Продовжити термін служби батареї смартфона допоможуть прості налаштування

Щоб батарея мобільного телефону прослужила довше, користувачам потрібно дотримуватись невеликих правил. Не варто розряджати гаджет до мінімуму, а ось увімкнути режим енергозбереження – чудова ідея.

Варто звернути увагу на п’ять "золотих" правил, які допоможуть продовжити термін служби акумулятора смартфона. Про них розповідає сайт Google.

Що зробити, щоб смартфон довше залишався зарядженим? Спробуйте дотримуватися п’яти правил:

Увімкніть режим енергозбереження. Якщо енергоспоживання зберігатиметься на нижчому рівні, це продовжить автономний час роботи гаджета. Однак пам’ятайте, що якщо цей режим активний, то включається темна тема, обмежується фонова активність, а деякі візуальні ефекти, функції, підключення до мережі та програми можуть працювати з затримками.

Якщо енергоспоживання зберігатиметься на нижчому рівні, це продовжить автономний час роботи гаджета. Однак пам’ятайте, що якщо цей режим активний, то включається темна тема, обмежується фонова активність, а деякі візуальні ефекти, функції, підключення до мережі та програми можуть працювати з затримками. Зменште навантаження на екран. Для цього рідше активуйте навігаційні функції, мінімізуйте час перегляду відео, не грайте в ігри з важкою графікою.

Для цього рідше активуйте навігаційні функції, мінімізуйте час перегляду відео, не грайте в ігри з важкою графікою. Обмежте постійне підключення до інтернету. Наприклад, вимкніть точку доступу, не використовуйте GPS, вимкніть трансляцію музики або відео.

Уникайте дій, які обробляють надто багато даних. Серед них: камера, інтерактивні ігри, занадто тривале використання програм.

Серед них: камера, інтерактивні ігри, занадто тривале використання програм. Деактивуйте служби визначення місцезнаходження. Нагадаємо, деякі програми та функції не працюватимуть, якщо геолокація відключена. Також можна увімкнути режим польоту, використовувати Wi-Fi замість мобільних даних, вимкнути Bluetooth.

Раніше "Телеграф" розповідав, які функції смартфона найбільше знижують заряд мобільного телефону. Невеликі хитрощі допоможуть продовжити автономний час роботи пристрою.