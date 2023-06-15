Як захистити смартфон від перегріву: 5 правил для літньої спеки

Є кілька простих правил

Високі температури влітку негативно впливають на роботу смартфона та шкодять батареї. Є кілька способів захистити телефон у літню спеку.

Про це розповів сайт today.ua.

Не залишати телефон під прямим сонячним промінням

Оптимальна температура для користування телефоном – кімнатна. Допустимий діапазон у межах від -10 до +35 градусів. Однак якщо влітку залишити гаджет на сонці, він нагріється сильніше і вимкнеться. Це загрожує здуттям батареї та пошкодженням дисплея.

Зняти чохол та захисну плівку

Ці речі призначені для захисту телефону, але можуть надати йому погану послугу в спеку, заважаючи циркуляції повітря та природному охолодженню.

Не використовувати LTE при поганому сигналі

Швидкісна передача даних при низькому рівні сигналу дає велике навантаження на процесор. В результаті він може перегрітися.

Вимкнути ресурсоємні програми

Смартфон змушений витрачати багато ресурсів на включення деяких "важких" програм та перегляд відео. Програми, що витрачають багато ресурсів пристрою, можуть призвести до перегріву та поломки.

Швидка допомога телефону, що перегрівся

Якщо телефон критично перегрівся, можна швидко охолодити, поклавши в холодильник (але не в морозилку) на 20 хвилин. Також можна розмістити його під працюючим кондиціонером або вентилятором.

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