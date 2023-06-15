Гаджет може вийти з ладу: помилка при зарядці телефону, яку робить кожен

Якщо продовжувати припускатися цієї помилки — акумулятор телефону "здохне" раніше часу

Щоб максимально продовжити життя свого мобільного телефону, найголовніше — правильно його заряджати, не допускаючи фатальних помилок. Якщо робити це неправильно, ваш гаджет вийде з ладу набагато швидше, а акумулятор не зможе довго тримати заряд.

Фахівці зазначають, що найпоширенішою помилкою, яку роблять усі користувачі, є нічна зарядка, пише портал itechua. Якщо продовжувати залишати пристрій заряджатися на всю ніч, то гаджет може вийти з ладу.

Ніби нічого такого, і це навіть добре, адже на ранок ви отримуєте повністю заряджений телефон. Однак така багатогодинна процедура негативно впливає на загальний стан акумулятора. Через час батареї буде все важче тримати заряд, тому вам доведеться частіше ставити свій телефон на зарядку.

Щобільше, варто стежити, щоб не допускати 100% зарядки. Для ефективної роботи гаджета достатньо зарядити його до 80%. А ставити на зарядку бажано за 20%.

Раніше "Телеграф" писав, як не можна заряджати мобільний телефон. Одна помилка може спричинити спалах.