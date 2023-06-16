Як допомогти телефону "пережити" літню спеку: 9 порад

Високі температури небезпечні для телефону

Довгоочікуване літо тішить теплом та сонячними днями, але те, що добре для людей, може зашкодити телефону. Гаджет потребує особливого підходу в умовах високих температур.

Про особливості користування телефоном улітку розповів портал itechua.com.

Автояскравість екрану. Ця функція зручна влітку, вона робить використання телефону на сонці комфортнішим.

Пряме сонячне проміння. Не залишайте смартфон під прямим сонячним промінням - це одна з основних причин, чому пристрій може перегріватись. Якщо ви перебуваєте у спеку на вулиці, то шукайте більш прохолодне місце, щоб використовувати телефон.

Закритий простір. Не варто залишати телефон у закритих та нагрітих приміщеннях. Особливо це стосується салону авто, залишеного на сонці — там створюються "африканські" температури, які вбивають гаджет. Також не можна залишати телефон у закритих сумках, що стоять на сонці.

Захисний чохол. Він заважає циркуляції повітря і не лише не дає смартфону охолоджуватись, а й додатково нагріває його. У спеку від чохла краще відмовитись.

Акумуляторна температура. Температура батареї пристрою не повинна різко коливатися. Якщо телефон сильно нагрівся, потрібно перенести його у більш прохолодне місце.

Заряджання телефону. Спека – не найкращий момент для використання швидкої зарядки. Крім того, влітку не можна користуватися телефоном під час заряджання та не варто заряджати пристрій більш ніж на 80%.

Вимкнення непотрібних функцій. Потрібно стежити, щоб усі функції, які не використовуються безпосередньо в цей момент, були відключені – Bluetooth, GPS, Wi-Fi.

Фонові програми. Також варто вимкнути усі непотрібні програми. Працюючи у фоновому режимі, вони можуть спричинити перегрівання смартфона.

Інтенсивність використання. В умовах літньої спеки краще не дивитися відео та не грати в ігри з високими налаштуваннями графіки.

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