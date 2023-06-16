Чи потрібно вимикати телефон перед протиранням екрана

Якщо упустити один важливий момент, може статися неприємність

Неминуче, коли на сенсорному екрані мобільного телефону згодом через часте користування з’являються відбитки, сліди та розводи. Тому важливо регулярно очищати екран від забруднень. Однак навіть у такій простій дії звичайний користувач може зробити дві серйозні помилки.

По-перше, деякі люди застосовують невідповідні та агресивні засоби для очищення. Це серйозна помилка, яка може зашкодити захисному шару, пише itechua. Щоб протирати екран, слід використовувати спеціальні ганчірочки або серветки, призначені виключно для цього.

Крім того, багато користувачів не вимикають свої мобільні пристрої перед очищенням екрана. Однак це обов’язково потрібно робити.

Навіщо вимикати телефон перед протиранням екрана

Екран можна протирати лише у випадку, якщо екран пристрою вимкнено. Ігнорування цієї рекомендації може призвести до неприємних наслідків.

Існує ризик, що користувач, який намагається почистити екран, випадково натисне бічну кнопку або активує будь-яку функцію. Можливо, наслідки виявляться серйозними і скасувати дію не вдасться. Є навіть ризик виходу телефону з ладу.

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