Названо головну помилку під час зарядки мобільного телефону: ви теж так робите

Часта помилка користувачів

Якщо допускати помилки, поступово ємність акумулятора буде зменшуватися. У результаті батарея не зможе підтримувати заряд протягом тривалого часу і тоді доведеться частіше ставити мобільний телефон на зарядку.

Якщо помилки із зарядкою мобільного пристрою продовжуються, то він може повністю вийти з ладу, пише itechua. Фахівці назвали часту помилку практично всіх користувачів сучасних смартфонів.

Як не можна заряджати телефон

Багато людей залишають свої смартфони заряджатися на всю ніч, що негативно позначається на стані акумулятора. Щоразу батарея все гірше утримуватиме заряд, і її показник швидко падатиме. В результаті доведеться використовувати зарядний пристрій щодня, що тільки погіршить ситуацію.

Як правильно заряджати смартфон

Рекомендується не заряджати пристрій "до кінця" і також не повністю розряджати його. Як тільки заряд пристрою сягає 80%, можна відключати його від розетки. Бажано підключати мобільний телефон до зарядного пристрою ще до того, як заряд впаде нижче 20%.

Дотримання цього простого правила допомагає уникнути постійного повного заряду та розряду батареї. В результаті акумулятор зберігатиме свою працездатність та функціональність протягом довгих років.

Раніше ми розповідали, чи можна залишати зарядний пристрій у розетці без телефону. У цьому випадку не варто забувати про безпеку дітей.