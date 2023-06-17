Це "доб’є" телефон, що впав у воду: 4 поширені помилки при порятунку гаджета

Популярні способи просушити телефон самостійно можуть призвести до плачевних наслідків

Влітку смартфон потребує особливого підходу, щоб йому не зашкодили високі температури та яскраве сонце. Також є небезпека впустити його у воду, роблячи фото біля водоймища – у цьому випадку не можна покладатися на поради з інтернету, які можуть остаточно вивести гаджет з ладу.

Найпопулярніші міфи про порятунок телефону, що намок, розвінчали фахівці notebook-center.ua.

Найголовніше — не можна намагатися перевірити, чи смартфон працює. Витягнувши з води, його потрібно вимкнути, протерти та розібрати, наскільки це можливо: зняти кришку, вийняти батарею, SIM-карту та картку пам’яті.

Усі елементи треба просушити за допомогою паперових серветок, після чого покласти на сухий рушник таким чином, щоб вода могла витікати. Коли волога випарується, найкраще звернутися до сервісного центру, щоб телефон включався під наглядом фахівців, які можуть оцінити ступінь ушкоджень та у разі потреби відремонтувати пошкоджені деталі.

Популярні способи просушити телефон самостійно можуть не тільки не спрацювати, а й "добити" його.

Сушіння телефону феном. Потік повітря з фена не може проникнути всередину пристрою і висушити його, натомість є великий ризик перегріву внутрішніх елементів пристрою, навіть якщо ви оберете прохолодний режим.

Заморожування телефону. Деякі вважають, що якщо телефон, що впав у воду, покласти в холодильник, вся вода всередині нього замерзне і випарується. Це небезпечна помилка — по-перше, після розморожування лід почне танути та утворювати конденсат, тому рідина нікуди не зникне. Крім того, при замерзанні молекули води розширюються та деформують деталі та корпус.

Рисова ванна. Розміщення намоклого телефону в ємності з рисом — спосіб, що викликає спірні думки, але фахівці не радять так робити — крупа вбирає вологу тільки з доступних ділянок, а всередині пристрою вода залишиться навіть через добу після такої "просушки". До того ж цей спосіб загрожує розвитком корозії.

Тряска та енергійне натискання всіх кнопок. Це роблять з метою максимально звільнити телефон від води — вважається, що натискання кнопок виштовхне воду з пристрою. Однак це, навпаки, допоможе воді поширитись на внутрішні елементи гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити телефон від перегріву у спекотні літні дні.