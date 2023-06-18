Цю помилку точно робить кожен: яка звичка "вбиває" ваш смартфон день за днем

Одна проста порада допоможе зберегти життя смартфону якомога довше

Багато хто за звичкою кладе смартфон екраном вгору, не замислюючись, що таке положення може йому нашкодити. Фахівці рекомендують робити все навпаки — класти смартфон екраном вниз, запевняючи, що саме такий спосіб збереже функціональність та довговічність гаджета.

Так, положення телефону екраном вниз дозволяє захистити камеру від подряпин, що своєю чергою вкрай важливо, адже можуть постраждати якість фото і відео. Також подряпини на лінзах можуть призвести до погіршення функціональності системи фокусування та автофокусування. Про це пише "УНІАН".

Друга причина відмовитися від такої шкідливої звички полягає в тому, що якщо телефон лежить екраном догори, то, наприклад, через випадкове натискання, він може бути активований. Це може призвести до виконання якихось дій, що може бути небажаним. Однак такого можна уникнути, якщо смартфон перебуває в іншому положенні.

І ще один важливий момент, на який варто звернути увагу – охолодження гаджета здійснюється через задню панель. Акумулятор, розташований поряд з нею під час роботи, нагрівається і якщо покласти телефон екраном вгору, необхідний теплообмін буде утруднений і смартфон не зможе зберігати оптимальну температуру. Це може призвести до пошкодження акумулятора та інших компонентів, які потребують охолодження, наприклад процесор або графічний чіп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити влітку, щоб ваш смартфон з легкістю зміг пережити спеку. Є кілька простих, але ефективних порад, які збережуть життя телефону.