Чи можна заряджати смартфон від зарядки для планшета

Міф про шкоду зарядки телефону зарядним пристроєм планшета розвінчано

Якщо ми розуміємо, що з одним зарядним пристроєм можна заряджати різні телефони, то у ситуації з планшетом можуть виникнути додаткові запитання. Чи можна використовувати зарядний пристрій від планшета для зарядки мобільного телефону, читайте нижче.

Існує поширене переконання, що в такій ситуації смартфон може бути схильний до займання. Однак насправді використання зарядного пристрою від планшета не зашкодить вашому телефону. Про це пише 24news.

Як заряджати смартфон від зарядки для планшета

Більшість зарядних пристроїв мають два виходи з різними струмами: 1A та 2.1A. На кожному з цих виходів зображені символи смартфона та планшета. Ви можете підключити телефон до будь-якого з цих виходів.

Проблеми можуть виникнути лише у випадку, якщо зарядний пристрій видає вищу напругу, ніж потрібно. Однак у цьому випадку смартфон забере лише необхідну кількість енергії від зарядки.

Таким чином, нема потреби турбуватися про підключення мобільного пристрою до зарядних пристроїв для планшетів, оскільки сьогодні стандартні зарядні пристрої для смартфонів та планшетів мають однакову вихідну напругу – 5 вольтів.

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