Забагато повідомлень у Telegram? Позначте всі прочитаними за кілька кліків

В месенджері зараз люди не лише листуються, а й читають новини

Додаток Telegram став одним із найпопулярніших серед українців за час повномасштабної війни через швидкість інформування про найголовніші події. Попри те, що цей месенджер є одним із головних "пожирачів" заряду батареї, від нього не поспішають відмовлятися. Однак він таїть у собі ще одну неприємність — може додавати "підвисання" пристрою, якщо в ньому забагато непрочитаних повідомлень.

"Телеграф" сьогодні поділиться простим лайфхаком, як можна позначити все прочитаним, не відкриваючи десятки чатів і не видаляючи переписки марно. Як виявилося, для цього у Telegram є спеціальна функція, котра, однак, знаходиться у прихованому меню.

Для того, аби очистити переписку, варто зробити усього кілька кліків по екрану. Для початку заходимо в основне меню, яке позначене трьома білими рисками над усіма чатами.

Знаходимо основне меню

Після цього у меню обираємо спеціальну вкладку "Налаштування". Вона знаходиться на третій позиції знизу.

Заходимо у налаштування

Далі необхідно натиснути на сіру полоску під всіма основними пропозиціями меню — зазвичай там написана, яка версія додатку у вас встановлена. Після першого натискання на екрані з'явиться повідомлення про необхідність клікнути туди ще раз, якщо ви хочете побачити приховані функції.

Клікаємо на сірий рядок

Наступний крок — останній. Вибираємо у меню, яке з'явилося, варіант "Позначити прочитаними всі чати".

Обираємо функцію "позначити все прочитаним"

Дайте системі кілька хвилин, після чого насолоджуйтеся відсутністю зайвих повідомлень і набагато "легшим" застосунком. Ця проста дія позбавить вас зайвих багів Telegram і, ймовірно, збереже вам кілька відсотків заряду, адже додатку не треба буде підвантажувати зайві переписки.

Функцією можна користуватися необмежену кількість разів — тоді, коли у вас у цьому виникає потреба.

Раніше ми розповідали, як в Telegram налаштувати автоочищення кешу, що теж зменшить підвисання месенджеру.