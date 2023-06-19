Чому деякі вимикають телефон на ніч і чи є від цього користь

Розвінчано популярний міф

Більшість користувачів періодично відключають свої пристрої на ніч, щоб надати мобільним телефонам можливість "відпочити". Вважають, що ця проста дія сприяє збільшенню терміну служби гаджета. Але чи справді це так?

Відключення телефону на ніч не обов’язкове і не приносить користі у питанні продовження терміну служби пристрою, пише ukr.media. "Вимикати смартфон на ніч не потрібно. Це не збільшує термін служби телефону. Тож використовувати його можна скільки завгодно і в будь-який час", — зазначають фахівці.

У чому користь відключення смартфона на ніч

Це може бути корисно для тих, хто хоче уникнути повідомлень та дзвінків у нічний час, щоб забезпечити гарний сон. Крім того, деякі дослідження показують, що синє світло, що випромінюється екранами телефонів та інших пристроїв, може ускладнити засинання, тому відключення телефону на ніч може допомогти покращити якість сну.

Раніше ми писали, що не можна робити з телефоном під час заряджання. Також "Телеграф" розповідав, чи можна використовувати телефон під час зарядки, і як не можна заряджати смартфон.