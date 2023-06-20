Ця проста помилка розряджає батарею вашого телефону: багато хто даремно не звертає на неї уваги

Ця помилка призводить до погіршення роботи акумулятора.

Акумулятор телефону швидко розряджається ? Це може бути пов’язано з несправністю акумулятора або зносом його компонентів, але не лише. Іноді причина криється у самому користувачі.

Є деякі запобіжні заходи, яких необхідно дотримуватися, коли йдеться про розумну зарядку смартфона, пише santeplus. Тому, щоб уникнути неприємностей, пов’язаних з батареєю, та максимально ефективно використовувати телефон, уникайте цієї поширеної помилки.

Помилка при зарядці, яка губить смартфон

Коли телефон заряджається, користуватися ним не рекомендується. Цей жест, який на перший погляд здається невинним, може бути ризикованим для вашої батареї.

Коли ви тримаєте телефон у руці під час заряджання, його акумулятору доводиться докладати багато зусиль для перезаряджання. Це може призвести до перегріву пристрою та поступового зносу його компонентів. Найкраще дати телефону відновити сили у спокої.

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