Як позбутися вбудованих додатків на смартфоні: проста інструкція

Деяких додатків, встановлених на телефон виробником, можна позбутися

Дві програми на телефоні є справжніми "пожирачами енергії", а деякі вбудовані додатки — можуть бути непотрібними, та лише займають місце. Є спосіб видалити "невидаляємі" застосунки з Android-смартфона.

Як це зробити, розповів портал itechua.

Для цього необхідний спеціальний додаток — "Universal Android Debloater". Він є на Windows, Linux і Mac. Він здатний видалити додатки, встановлені виробником на пристрій від початку. Зокрема йдеться про системні або рекламні сервіси.

Завантажити цю програму можна з сайту GitHub і встановити згідно з підказками. Перед встановленням обов'язково треба перевірити, чи сумісний додаток із вашим смартфоном. Необхідно також ввімкнути "Налагодження по USB"- ця опція знаходиться в налаштуваннях, у меню "Для розробників". Якщо її немає, треба перейти у розділ "про телефон" та натиснути 10 разів по вікну "Номер збірки".

Наступний крок — встановити ADB, пакет інструментів, завдяки яким можна керувати Android-смартфоном через ПК, що відкриває низку нових функцій. За необхідності, завантажуючи ADB на ПК, треба використовувати VPN. Інструментарій безпечний і розроблений Googlе.

Інструкція для Windows:

Провести розпакування в папку C:\platform-tools.

Затиснути Shift і натиснути на папку platform-tools правою кнопкою миші.

Вибирати "Відкрити вікно PowerShell тут".

У рядку написати ./adb devices та натиснути Enter.

Після цього з’явиться серійний номер телефону.

Якщо пристрій запросить дозвіл на налагодження, натиснути "Завжди дозволяти налагодження з цього комп’ютера" і написати в рядку ./adb devices.

Варто врахувати, що ADB регулярно оновлюється, тому наступного разу запускати його потрібно буде також згідно з інструкцією.

Далі можна переходити до видалення непотрібних додатків.

Для цього відкриваємо Universal Android Debloater, він побачить ваш пристрій і виведе його ім’я в кут вікна. Після підключення утиліта відобразить рекомендовані до видалення сервіси. Системні додатки не будуть показані в списку, щоб захистити їх від випадкового видалення. Далі просто вибираємо всі непотрібні утиліти та видаляємо.

Можна відобразити список усіх додатків, однак якщо ви видалите системні сервіси, це порушить роботу телефону. Інформацію про будь-який застосунок можна знайти в Google, вона містить вказання, чи є той, чи інший додаток системним, чи ні. Деякі китайські пристрої навіть спеціально позначають такі сервіси, наприклад, "AOSP".

Після виділення обраних додатків треба натиснути "Видалити". Утиліти будуть повністю стерті з пристрою. Якщо раптом сталося помилка, знайти потрібний сервіс і відновити його можна у вкладці Uninstalled.

Додаток Universal Android Debloater перебуває на стадії бета-тестування, у його роботі можливі деякі помилки та збої. Однак розробник запевняє, що утиліта не може нашкодити вашому пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які системні додатки на телефоні можна спокійно видаляти: від них — жодної користі.