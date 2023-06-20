Не забудьте зробити 3 речі з телефоном, щоб подорож пройшла без пригод

Ви легко уникнете проблем і добре проведете час

Літо – сезон, коли багато людей розслабляються та подорожують, особливо за кордон. Перед від’їздом потрібно не лише підготувати свою оселю до від’їзду, фінанси, зібрати документи та запакувати речі, але також приділити увагу своєму мобільному телефону.

Розумне внесення змін до роботи пристрою може допомогти уникнути багатьох проблем під час відпочинку, пише "Хочу". Розповідаємо, які заходи вжити зі смартфоном перед від’їздом у відпустку, щоб уникнути можливих неприємностей та насолодитися добре проведеним часом.

Що зробити з телефоном перед від’їздом

Перевірте зарядку

Перед поїздкою рекомендується повністю зарядити мобільний пристрій. У цьому випадку мати максимальний рівень заряду буде дуже корисним. Також слід перевірити стан зарядних пристроїв та мати при собі запасний. Щоб уникнути проблем із пошуком розеток, також краще мати зовнішній акумулятор.

Вимкніть мобільні дані

Якщо у вас залишається SIM-карта від вашого вітчизняного мобільного оператора, рекомендується вимкнути передачу даних. Це важливо, тому що ви можете випадково використати "автоматом" мобільний інтернет. Якщо таке станеться поза вашою країною, ви можете зіткнутися з високими додатковими платежами через роумінг. Під час відпустки краще підключатися до Wi-Fi або придбати SIM-карту від місцевого оператора.

Встановіть необхідні програми

Під час подорожі за кордон рекомендується встановити певні програми, такі як навігація, карти населених пунктів, які можна використовувати без підключення до Інтернету, а також перекладачі та програми для придбання квитків на місцевий транспорт. Це спростить вашу подорож і дозволить вам економити час на пошук і організацію розваг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон перестав заряджатися після потрапляння води. Є чотири шляхи розв'язати проблему.