Які можливості приховує ваш смартфон: 5 маловідомих функцій

Телефон має приховані можливості

Сучасні смартфони мають безліч корисних функцій, але деякі залишаються незатребуваними просто тому, що мало хто про них знає.

Які можливості ховаються у вашому гаджеті, розповів портал itechua.com.

1. Режим читання. Після довгого читання з екрана телефону втомлюються очі, тому існує спеціальний режим читання, який робить дисплей менш яскравим та змінює колірну гаму, знижуючи навантаження на очі. Він також може перетворити текст на аудіо. Знайти режим читання можна в меню "Параметри", вибравши "Спеціальні можливості".

2. Управління жестами. Більшість смартфонів здатні керуватися без безпосереднього контакту, за допомогою жестів. У такий спосіб можна включати музику, відкривати програми та навіть відповідати на дзвінок — достатньо змахнути рукою перед камерою.

3. Секретні коди. Смартфон запрограмований на певні комбінації цифр, ці коди дають доступ до різних меню — деякі дозволяють переглядати статистику використання батареї, інші тестувати різні функції телефону. З їхньою допомогою можна навіть зробити повне скидання налаштувань. Наприклад, код *#*#4636#*#* відображає інформацію про телефон, батарею та статистику використання, а *#*#273283*255*663282*#*#* — це швидке резервне копіювання ваших медіафайлів.

4. Універсальний пульт. Більшість телефонів оснащені інфрачервоними датчиками, що за необхідності дає можливість перетворити їх на універсальний пульт для телевізора, кондиціонера та іншої побутової техніки.

5. Приховані ігри. Не всі знають, що багато операційних систем смартфонів збагачені прихованими іграми. Це може бути як звичайна змійка або традиційний тетріс, так і цікава аркада.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися непотрібних вбудованих програм на смартфоні.