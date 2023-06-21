Ваш телефон точно перестане нагріватися: правила зарядки, про які не всі знають

Є кілька простих способів, як не допустити перегріву телефону, але якщо вони не допомогли, потрібно звернутися до фахівця

Напевно, ви часто стикаєтеся з тим, що смартфон під час зарядки гріється. Це відбувається якщо гаджет підтримує швидку або надшвидку зарядку, так як сила струму і напруга вище, ніж при звичайній зарядці. Однак, цього можна уникнути.

На порталі Huawei розповіли, як запобігти перегріву телефону. Для цього потрібно зробити лише кілька простих дій.

Використовуйте зарядний пристрій, який постачається разом із телефоном

Найкраще використовувати зарядне, яке спочатку йшло в комплекті з телефоном. Зарядки від іншого виробника можуть нашкодити смартфону та призвести до перегріву. Відбувається це через те, що характеристики гаджета та зарядки несумісні.

Заряджайте телефон у місці, де можливе хороше тепловідведення

Місце, де заряджається ваш гаджет, має провітрюватися, наприклад, стіл. Якщо тепловідведення недостатнє або на телефон потрапляють прямі сонячні промені, його температура підвищиться через що він може перегрітися і давати збої. Не рекомендується заряджати телефон на ліжку, дивані, вікні чи авто.

Не користуйтесь телефоном

На час заряджання не рекомендується користуватися телефоном, оскільки це може призвести до його перегріву. Навіть використання, простих, на перший погляд, програм на кшталт викликів або месенджера може негативно позначитися на роботі смартфона та стані батареї, поки той приєднаний до мережі.

Закрийте фонові програми, що не використовуються.

Перш ніж поставити телефон на заряджання, закрийте всі програми, які працюють у фоновому режимі. Так батарея не перевантажуватиметься, а телефон не нагріється.

У випадку, якщо ви дотримуєтеся всіх правил, але телефон все одно нагрівається навіть при кімнатній температурі близько 25 або приходять смс про те, що "температура занадто висока", то негайно вийміть зарядний пристрій. Щоб вирішити цю проблему, необхідно звернутися до сервісного центру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому не можна заряджати телефон до 100%. Фахівці настійно не рекомендують надавати перевагу так званим повним зарядкам, якщо хочете, щоб смартфон довше прослужив.