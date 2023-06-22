Постійна втрата сигналу і не тільки: 4 ознаки, що настав час замінити SIM-картку

Деякі SIM-картки без проблем працюють багато років поспіль, але ніхто не знає, в який момент почнуться збої

Проблеми в роботі смартфона можуть бути викликані різними причинами, але іноді справа може бути в SIM-карті, яка експлуатується роками й згодом її ресурс закінчується.

Про те, чому потрібно міняти SIM-карту і як зрозуміти, що час для цього настав, розповів портал itechua.

SIM-карта відіграє роль певного "ключа" в нашому телефоні — тільки завдяки їй ми можемо увійти в мобільну мережу. Попри свій маленький розмір "сімка" містить складні мікросхеми та внутрішню пам’ять. Будь-яка мікросхема має обмежений ресурс роботи, після чого стає непридатною.

Деякі SIM-картки без проблем працюють багато років поспіль, проте ніхто не знає, коли можуть початися збої. Фахівці рекомендують не чекати на проблеми, а проводити заміну SIM-карти кожні 5-7 років.

Сама процедура заміни проста, проте вимагає особистої присутності та документа, що засвідчує особу. Номер телефону та інші дані просто переносяться на нову SIM-картку.

Заміна SIM-картки безкоштовна і не забирає багато часу, тому варто зробити це для профілактики деяких проблем.

Ознаки, що настав час замінити SIM-картку:

Телефон постійно втрачає сигнал, особливо якщо раніше такого не спостерігалося. Щоб встановити в чому проблема — у "сімці", або телефоні, SIM-карту потрібно переставити в інший пристрій та подивитися, чи змінилася ситуація. Якщо ні – замінюємо SIM-картку.

Часті переривання телефонних розмов та з’єднання з Інтернетом.

Перехід на 2g або 3g за наявності хорошого сигналу 4g.

Застарілий формат SIM-картки.

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