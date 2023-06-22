Не поспішайте змінювати тариф: як прискорити роботу Wi-Fi-роутера за 3 кроки

"Мертва зона" є частою причиною того, що сигнал не відображається на ваших пристроях

Мало хто здогадується про те, що можна покращити роботу домашнього Wi-Fi роутера самотужки, не звертаючись до свого оператора. Багато користувачів вважають за краще просто змінити свій тарифний план, але перед цим варто ознайомитися з деякими лайфхаками, які допоможуть прискорити Wi-Fi самостійно.

Наприклад, поганий сигнал може бути викликаний надто близьким розташуванням до мікрохвильової печі, холодильника або інших великих побутових пристроїв. Про це пише itechua.

Як покращити сигнал Wi-Fi

Не рекомендується розміщувати ноутбуки, смартфони та інші гаджети поблизу роутера. Це необов’язково, оскільки сучасні пристрої можуть підтримувати якісне з’єднання з інтернетом навіть за межами приміщення. Експерти рекомендують розміщувати роутер у центрі квартири чи будинку. Важливо помістити його вище, ближче до стелі. Уникайте розміщення роутера поряд з великими предметами та побутовою технікою, такими як телевізор, мікрохвильова піч, ігрова приставка, холодильник і т.д. Більшість сучасних роутерів підтримують два діапазони частот: 2,4 ГГц та 5 ГГц. Підключайте пристрої, такі як комп’ютери, ноутбуки та смартфони, до діапазону 5 ГГц, а різні датчики, розумні лампи та інші аксесуари, що не потребують високої швидкості передачі даних, – до діапазону 2,4 ГГц. "Мертва зона" Wi-Fi — це області всередині житла, де відсутній прийом сигналу. В ідеалі, сигнал має бути доступний, але на практиці підключення до мережі неможливе. У будинку чи квартирі може існувати кілька таких "мертвих точок". Для усунення цієї проблеми можна використовувати додатковий Wi-Fi-роутер.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити інтернет за п’ять кроків. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.