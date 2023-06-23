Як зарядити смартфон без зарядки: це можливо

Потрібно мати при собі лише один інструмент

Багато користувачів вважають, що мобільний телефон неможливо зарядити без використання стандартного зарядного пристрою. Однак, це далеко не так. Цілком реально зарядити акумулятор без застосування зарядного блоку.

Основна вимога полягає у наявності у власника гаджета хоча б одного кабелю. Якщо такий є, то можлива повна зарядка смартфона. Цей спосіб стане в пригоді в ситуаціях, коли користувач забув взяти із собою зарядний пристрій, а такі ситуації часто виникають перед виходом на роботу або перед відправкою у подорож.

Як зарядити мобільний телефон без зарядного пристрою

Необхідно знайти пристрій з USB-роз’ємом, який можна під'єднати до розетки. Такий пристрій можна знайти у сучасних телевізорах та комп’ютерах. Потрібно лише взяти кабель та підключити мобільний телефон до увімкненого пристрою. Це одразу збільшить рівень заряду батареї.

До речі, можна зарядити телефон від іншого пристрою навіть на вулиці. Головне, щоб у людини був із собою ноутбук. Якщо батарея ноутбука не розрядилася, потрібно увімкнути його та підключити смартфон. У цьому випадку смартфон теж почне заряджатися.

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