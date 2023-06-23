Перетворить телефон на "цеглину": що не можна робити при встановленні оновлень Android

Прості правила допоможуть уникнути великих проблем

Про те, чому смартфоном не можна користуватися під час зарядки знає багато хто, а ось те, що оновлення операційної системи Android на смартфоні, крім зміни дизайну та нових функцій може "подарувати" проблеми, враховують не всі. Якщо зробити це неправильно, телефон може просто не ввімкнутися після процедури.

Які помилки при оновленні Android можуть призвести до такого плачевного результату, розповів портал itech.ua.

Нехтування скиданням налаштувань

Перед встановленням апдейта потрібно скинути налаштування смартфона, ігнорування такого простого кроку може призвести до того, що замість освоєння нових функцій після оновлення доведеться йти до майстра. Особливо це стосується телефонів, на які встановлено багато сумнівних додатків, що може призвести до конфлікту під час встановлення апдейта і телефон просто не ввімкнеться. Щоб цього уникнути, попередньо потрібно здійснити скидання до заводських налаштувань Android, перед цим створивши резервну копію телефону.

Занадто маленький заряд

Процес оновлення Android на телефоні дуже енерговитратний: при встановленні апдейта перекроюється вся система, навіть якщо зміни здаються незначними. Фахівці радять встановлювати оновлення лише за наявності щонайменше 20% заряду або підключити пристрій до джерела живлення. В іншому випадку телефон може не ввімкнутися через неправильно встановлені файли. У деяких смартфонах встановлено автоматичне блокування оновлень Android, якщо батарея майже розряджена.

Недостатньо вільного місця на телефоні

Ще одна причина, чому телефон не вмикається після оновлення – недостатньо місця на момент встановлення. Апдейти Android можуть важити по кілька гігабайт, а їх потрібно не лише завантажити, а й розпакувати, що потребує додаткового місця. Перед встановленням оновлення потрібно переконатися, що на мобільному пристрої залишається не менше 10-15 Гб пам’яті.

Натискання кнопок під час оновлення

Хоча під час встановлення апдейта на екрані з’являється напис "Не вимикайте смартфон під час оновлення", деякі втомлюються чекати та натискають кнопку живлення. Результат зворотний – телефон може не запуститися. Потрібно дочекатися завершення установки, навіть якщо здається, що вона йде надто довго. В іншому випадку весь процес розпакування буде збитий, і апдейт встановиться некоректно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається зі смартфоном, коли він залишається підключеним до мережі при 100% заряду і чому так робити не можна.