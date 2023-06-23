Чи можна заряджати телефон, коли рівень заряду більше 90%

Дізнайтеся, що веде до деградації акумулятора

Акумулятори відіграють значну роль у роботі смартфонів, оскільки вони визначають функціональність пристроїв. Тому важливо розуміти, як правильно заряджати смартфон, щоб уникнути пошкодження батареї. Ми дамо відповідь на запитання: чи можна заряджати гаджет до повного рівня в 100%.

Itechua пише, що це неправильна дія, що призводить до погіршення роботи акумулятора. Багато виробників сучасних мобільних телефонів попереджають про це на своїх вебсайтах та в інструкціях. Щоб продовжити термін служби батареї, ознайомтеся з порадами щодо правильної зарядки телефону, наведеними нижче.

До якого рівня потрібно заряджати смартфон

Раніше в мобільних телефонах застосовувалися батареї з нікелю, їх можна було повністю розряджати і заряджати до повного рівня. Однак, цей підхід не рекомендується для сучасних смартфонів, оснащених літій-іонними акумуляторами. Для таких пристроїв краще розряджати батарею не нижче 20% і заряджати її не більше 90%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон перестав заряджатися після потрапляння води. Є чотири шляхи розв'язати проблему.