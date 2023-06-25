Чекаємо на Донбасі та під Херсоном: у продаж незабаром надійде робопес з потужним вогнеметом (відео)

Вартість розробки буде чималою, але купити її зможе будь-хто.

На озброєнні ЗСУ почали з’являтися види озброєння, які здатні максимально убезпечити життя наших воїнів під час бою. У зв’язку з цим волонтери, можливо, варто звернути увагу на розробку компанії Throwflamе, відомої своїми компактними електричними вогнеметами.

Компанія розробила чотирилапого собакоподібного робота Thermonator з вогнеметом, і готова незабаром почати продавати його всім охочим.

Основою для Thermonator став робот Unitree Go1, до спини якого приєднали вогнемет із величезним паливним баком. За словами виробника, він здатний випускати 10-метровий потік полум’я протягом 45 хвилин. При цьому компанія Throwflam зовсім не позиціонує розробку як зброю або військовий виріб.

Сам по собі робопес Go1 важить 12 кілограм, але з вогнеметом його вага становить близько 27 кг. При цьому виробник не уточнює, як таке навантаження позначиться на часі автономної роботи. При цьому робот отримав безліч вбудованих камер та датчиків, які забезпечують певний рівень автономності.

Поки немає жодних подробиць про те, чи потрібні будуть якісь спеціальні дозволи на купівлю цього робота, але компанія Throwflame пропонує всім зацікавленим зареєструватися на офіційному сайті, щоб включити себе до списку очікування. Постачання стартують у третьому кварталі поточного року.

Ціна цього "ходячого термінатора" не уточнюється, але Unitree Go1 в залежності від модифікації коштує від 2700 до 3500 доларів, а вогнемет оцінюється в 699-899 доларів. Таким чином, робот може коштувати приблизно $4400.

Нагадаємо, що поряд із новітніми західними розробками бійці ЗСУ успішно використовують і трофейну техніку, яка дісталася їм від російського ворога.