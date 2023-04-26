"Шабля" на дистанційному управлінні. Чим важлива нова зброя ЗСУ

Зброя дозволяє рятувати життя українських бійців

На озброєння ЗСУ почала надходити нова зброя – автоматизований бойовий комплекс "Шабля". Це озброєння українського виробництва, яке здатне максимально убезпечити життя воїнів під час бою.

Про новинку повідомили бійці 68-ї єгерської бригади ЗСУ імені Олекси Довбуша на своїй сторінці у Facebook.

Комплекс розроблений українською компанією Global Dynamics зі Львова і є туреллю, на яку можна монтувати 7,62-мм або 12,7-мм кулемет, а також 40-мм гранатомет.

Система оснащена тепловізором та далекоміром, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 2 кілометрів та ефективно вражати їх.

Але головне у розробці те, що вона є дистанційно керованою. Тобто її можна встановити на позиції, а самому оператору, озброївшись екраном та пультом керування, залягти у безпечному місці.

Пульт дистанційного керування

Бачачи через камеру та монітор ситуацію на полі бою, оператор "Шаблі" за допомогою пульта керування може "віддати наказ" почати або припинити вогонь. При цьому сам "командир" може знаходитись на відстані до 500 метрів від бойового модуля. Тобто фактично перебувати у достатній безпеці.

Нагадаємо, що українські виробники продовжують представляти зразки сучасної безпілотної військової техніки, яка може дістатись до Москви.