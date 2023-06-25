Пожовклий чохол на телефон: є три простих способи повернути йому гарний вигляд

Силіконовий чохол не витратиться при взаємодії з водою та хімічними засобами, тому є безліч способів його відмити

Власники смартфонів, які вважають за краще використовувати силіконові прозорі чохли, знають, як швидко вони починають жовтіти й набувати неакуратного і не естетичного вигляду. Однак не слід поспішати викидати чохол, якщо на ньому з’явилася жовтизна. "Телеграф" розповідає, як вирішити цю проблему швидко та просто.

Силікон не псується при взаємодії з водою і не вступає в реакцію з хімічними речовинами, а це означає, що можна спокійно експериментувати зі способами очищення. Щоб прибрати жовтизну з прозорого чохла, можна спробувати кілька методів, для яких знадобиться все те, що є вдома чи не в кожного.

Рідке мило

Необхідно змішати невелику кількість рідкого мила з водою та на 30 хвилин помістити в цей розчин силіконовий чохол. Після закінчення зазначеного часу його потрібно дістати й ретельно промити, а потім протерти насухо. Якщо пляма на чохлі невелика, можна взяти ватний диск і протерти ту частину з великою кількістю рідкого мила.

Сода

Декілька ложок соди потрібно насипати в миску і додати трохи води. Потім цю суміш необхідно перемішати. Невелику кількість отриманого розчину слід нанести на губку та за допомогою неї протерти чохол. Після цього чохол потрібно залишити на 15-20 хвилин, після чого змити з нього залишки соди.

Зубна паста

Для цього способу зубну пасту потрібно брати білу, без різнокольорових вкраплень. Так, трохи пасти потрібно видавити на губку або зубну щітку і ретельно розтерти її по чохлу, де є пожовклі плями. Потім потрібно залишити чохол з пастою на 15 хвилин, після чого змити водою залишки.

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