Як ви повільно вбиваєте свій телефон, навіть не підозрюючи про це

Звичка залишати телефон на зарядці на ніч шкідлива

Деякі власники смартфонів зовсім не дотримуються рекомендацій фахівців щодо використання своїх мобільних. А це може призвести до серйозних пошкоджень пристроїв.

Власники телефонів не усвідомлюють, чому не можна довго заряджати акумулятор і скільки разів на день слід підключати гаджет до зарядного пристрою. Експерти рекомендують не боятися заряджати телефони так часто, як це необхідно протягом дня, пише itechua.

Як не можна заряджати смартфон

Важливо враховувати рівень заряду. Зарядка літій-іонних акумуляторів смартфонів до 100% негативно позначається на них. Звичка залишати телефон на зарядці на ніч є шкідливою.

Як потрібно заряджати телефон

За 5-7 годин сну телефон може досягти заряду 100%, і така зарядка не рекомендується і може завдати непоправної шкоди. Більш правильною буде зарядка пристрою максимум до 80% і мінімум до 30%.

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