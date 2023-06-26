Телефон вийде з-під контролю: встановлення яких шпалер загрожує великими проблемами

Найчастіше з подібними проблемами стикаються власники смартфонів на шостій, дев’ятій та десятій версіях операційної системи Android

Оновлення операційної системи Android на смартфоні, крім зміни дизайну та нових функцій може "подарувати" проблеми, також серйозними збоями може загрожувати встановлення невідповідних шпалер. При виборі картинки з просторами RGB (колірна модель, за допомогою якої формується зображення на екрані) у якості робочого столу, пристрій може вийти з-під контролю.

Про це розповів портал itechua.

Після встановлення зображення блимає дисплей, відбувається неконтрольоване увімкнення та вимкнення телефону. Користуватися телефоном та налагодити його роботу не виходить, не допомагає і перезавантаження – відключення продовжуються. Шляхом досвіду вдалося з’ясувати, що подібні проблеми спостерігаються на шостій, дев’ятій та десятій версіях операційної системи Android. Оновлення ОС також не вирішують проблеми.

При встановленні тих самих картинок на смартфон з Android 11 виявилося, що з такою ОС збоїв не спостерігається. Фахівці дійшли висновку, що проблеми в інших ОС викликані тим, що операційна система працює з sRGB, а у вибраному зображенні використовується простір RGB. Перетворення просторів реалізовано лише у 11 версії Android, тому все працює стабільно, а попередні покоління демонструють комплексні проблеми.

Картинок для робочого столу з просторами RGB пропонується багато, тому проблема з дисплеєм має масовий характер. Щоб не зіткнутися з неконтрольованими відключеннями смартфона, завантажувати зображення потрібно лише зі спеціальних стоків, які надають інформацію про параметри картинки, що допоможе уникнути конфлікту між ОС та зображеннями.

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