Як віддалено заблокувати загублений смартфон: 4 простих кроки (фото)

Крадіжка або втрата будь-якого смартфона – вкрай неприємна ситуація

В даний час майже неможливо знайти втрачений телефон, тому основний пріоритет — захистити всю вашу особисту інформацію, щоб зловмисники не могли використовувати її для шантажу, крадіжки грошей із банківських програм тощо.

Є можливість захиститися від подібних наслідків віддалено, пише itechua. Для цього достатньо пройти чотири основні кроки в обліковому записі Google.

Як заблокувати втрачений телефон віддалено

Перейдіть на сторінку https://myaccount.google.com. У ньому буде доступ до пристрою. У розділі "Безпека" знайдіть пункт "Ваші пристрої" та натисніть на нього. У списку виберіть потрібний телефон та натисніть "Знайти пристрій". Тут буде показано, де останній раз був ваш телефон. Натисніть кнопку "Дзвінок", "Заблокувати" або "Очистити пристрій". Якщо ви ще сподіваєтеся знайти смартфон та повернути, то натискайте заблокувати, але експерти радять все ж обирати очищення.

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