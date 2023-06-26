Як віддалено заблокувати загублений смартфон: 4 простих кроки (фото)
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Крадіжка або втрата будь-якого смартфона – вкрай неприємна ситуація
В даний час майже неможливо знайти втрачений телефон, тому основний пріоритет — захистити всю вашу особисту інформацію, щоб зловмисники не могли використовувати її для шантажу, крадіжки грошей із банківських програм тощо.
Є можливість захиститися від подібних наслідків віддалено, пише itechua. Для цього достатньо пройти чотири основні кроки в обліковому записі Google.
Як заблокувати втрачений телефон віддалено
- Перейдіть на сторінку https://myaccount.google.com. У ньому буде доступ до пристрою.
- У розділі "Безпека" знайдіть пункт "Ваші пристрої" та натисніть на нього.
- У списку виберіть потрібний телефон та натисніть "Знайти пристрій". Тут буде показано, де останній раз був ваш телефон.
- Натисніть кнопку "Дзвінок", "Заблокувати" або "Очистити пристрій". Якщо ви ще сподіваєтеся знайти смартфон та повернути, то натискайте заблокувати, але експерти радять все ж обирати очищення.
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