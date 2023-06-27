Як покращити інтернет на телефоні: кілька простих прийомів

Декілька простих кроків зроблять інтернет на телефоні більш комфортним

Іноді спроба зробити свій смартфон "цікавішим" закінчується великими неприємностями, так може бути при встановленні невідповідних шпалер. Але буває й інша крайність — багато користувачів браузера Chrome у телефонах на Android не налаштовують його, а дарма — існує кілька прийомів, які допоможуть зберегти трафік, прибрати вікна, що спливають та прискорити роботу браузера.

Про це розповів портал itechua.

Доступ до "меню" в Сhrome дають три вертикальні крапки в правому верхньому куті екрану.

Якщо ви не читаєте новини з "Рекомендацій" на головній сторінці Chrome, їх краще вимкнути. Це допоможе суттєво заощадити трафік та прискорить завантаження сторінок. Для вимкнення потрібно виділити "Параметри" та вибрати "Вимкнути".

Спливаючі вікна не обов’язково відключати на кожному сайті окремо, можна зробити це один раз. Потрібно перейти до "Меню" – "Налаштування" – "Налаштування сайтів" – "Сповіщення". Далі необхідно зняти галочку із повідомлень. Те саме потрібно зробити у вкладці "Геодані".

Заощадити ще трохи трафіку, допоможе така дія — потрібно знову повернутися до "Меню" — "Налаштування" — "Сервіси Google" і вимкнути там функції "Допомагати підвищувати продуктивність" та "Допомагати покращувати перегляд сторінок". Вони практично нічим не допомагають, а от додаткове навантаження на браузер дають.

Також можна збільшити плавність прокручування сторінок за допомогою прапорів. Це експериментальні функції, які ще не введені в офіційну зборку Google Chrome, але вже працюють. Для цього в пошуковому рядку треба ввести chrome://flags і вже у пошуку по прапорах Smooth Scrolling. Його потрібно увімкнути та натиснути внизу екрана "Перезавантажити". Це особливо актуально для власників смартфонів з екранами 60 Гц.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити при встановленні оновлень Android, щоб не перетворити свій телефон на "цеглину".