Прихована функція телефону допоможе зробити чіткіші фотографії: спритний трюк

За допомогою одного прийому вам вдасться покращити якість знімків, зроблених вашим смартфоном

Користувачі часто використовують мобільні телефони для створення фотографій. Нерідко знімки можуть бути розмиті, але прихована функція смартфона допоможе це виправити. Всього одне налаштування зробить фото чіткішими.

Щоб зробити гарні фотографії на телефоні, рекомендується увімкнути голосову функцію. Порадою поділилося видання The Sun.

Отже, спробуйте використовувати свій голос, щоб робити більш чіткі знімки на телефон. Ця опція ідеальний варіант для тих, хто робить групові селфі, подорожує, та й просто не хоче носити із собою селфі-палку.

Активуйте голосове керування в налаштуваннях камери. Користуватися камерою стане ще легше: просто розташуйте свій пристрій, розміститесь в кадрі (поодинці або з друзями) і запустіть зйомку. Після певного слова ("камера", "усміхніться", наприклад) камера автоматично сфокусується і зробить знімок за вас, тоді як ваші руки залишатимуться вільними.

Щоб увімкнути голосове керування камерою, пройдіть цим алгоритмом:

Відкрийте програму "Камера" і перейдіть до "Параметри" > "Голосове керування".

Перемістіть перемикач у положення "Увімк."

Відобразиться список голосових команд, які потрібно використовувати. Натисніть кнопку OK.

Раніше "Телеграф" розповідав, як покращити роботу інтернету на смартфоні. А ще ми писали, яка помилка розряджає мобільний телефон та шкодить акумулятору.