Коли немає часу чекати: три лайфхаки для швидкої зарядки телефону

Батарею телефону можна зарядити швидше, якщо знати деякі лайфхаки

У житті кожного з нас бувають моменти, коли часу на підзарядку телефону залишається дуже мало, а батарея практично на нулі. У таких випадках слід пам’ятати, які хитрощі допоможуть зарядити акумулятор швидше.

Експерти нагадали про три прості кроки, які помітно прискорять час зарядки вашого пристрою.

Увімкніть режим польоту

Цей лайфхак відомий багатьом, але при цьому у найважливіші моменти про нього чомусь забувають. Режим польоту заощаджуватиме заряд батареї під час зарядки, оскільки ваш гаджет не буде підключений до мережі та не використовуватиме мобільні дані.

Увімкніть режим енергозбереження

Ця функція є у всіх сучасних смартфонах. Знайти її можна в налаштуваннях, пов’язаних з акумулятором. При такому режимі ваш гаджет заряджатиметься на порядок швидше.

Не користуйтеся телефоном, коли він заряджається

Якщо вам дійсно важлива швидкість заряджання пристрою, то краще не чіпати його в момент підключення до живлення з мережі. Екран та інші компоненти виділяють тепло, що витрачає час автономної роботи залежно від того, які програми ви використовуєте.

Раніше Телеграф писав про те, чому телефон потрібно заряджати не на 100%.