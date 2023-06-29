Справа не тільки в зарядці: три головні винуватці, через які телефон швидко сідає

Варто знати про найчастіші помилки, які "крадуть" заряд батареї смартфона

Користувачі прагнуть збільшити автономний час роботи мобільного телефону. Якщо гаджет миттєво розряджається, то, можливо, ви зіткнулися з однією з найпоширеніших причин, що стосуються Android.

Зверніть увагу на три часті помилки, через які батарея смартфона швидко втрачає заряд. Про них розповідає видання The Sun.

По-перше, дуже шкідливий для акумулятора перегрів телефону. Занадто багато тепла може призвести до повної розрядки батареї. Намагайтеся тримати телефон подалі від прямих сонячних променів, що особливо актуально влітку. Ви також можете запобігти перегріву, якщо вимкнете або видалите невикористовувані програми, що працюють у фоновому режимі, а ще не зайвим буде зменшити яскравість екрана.

По-друге, батарею може "вбити" неправильне заряджання. Не варто розряджати телефон до мінімуму, а потім підключати до мережі й чекати 100% заряду. Смартфони рекомендують ставити на зарядку задовго до того, як відсоток досягне нуля. Залишати гаджет у мережі занадто довго – теж погано для пристрою.

Щоб збільшити термін служби батареї, дотримуйтесь "золотого правила": тримайте телефон зарядженим на рівні від 30 до 80 відсотків. У цьому може допомогти налаштування оптимізації батареї.

По-третє, небажаний для батареї смартфона поганий сигнал. Якщо ви знаходитесь в районі з поганим прийомом стільникового зв’язку, Android може розряджатися швидше. Все тому, що йому доведеться витрачати більше енергії на спроби підключення до мережі. У таких ситуаціях краще використовувати Wi-Fi.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пришвидшити зарядку мобільного телефону. Лайфхаки стануть у нагоді у випадку, якщо ваш час буде обмежено.