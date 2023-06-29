Це потрібно робити хоча б раз на тиждень: простий лайфхак, який продовжить "життя" телефону

Для продовження терміну життя гаджета його слід регулярно перезавантажувати

Телефони стали невід’ємною частиною життя кожного з нас, але навіть через роки користування гаджетами не всі знають деякі секрети про них.

Як пишуть експерти, для продовження життя телефону потрібно виконувати одну просту дію хоча б один раз на тиждень. Йдеться про перезавантаження телефону.

Це особливо актуально для тих гаджетів, які "гальмують" та повільно працюють із додатками.

"Раз на тиждень вимикайте його, дайте йому відпочити хоча б одну хвилину, а потім ви можете увімкнути", — йдеться у статті.

Фахівці запевняють, що така проста дія допоможе розвантажити пам’ять телефону, запобігатиме ймовірності збоїв, зробить роботу гаджета більш плавним і продовжить термін служби батареї.

Ви повинні пам’ятати, що ваш гаджет працює навіть при згаслому екрані. Тому хоч раз на тиждень йому слід давати відпочивати. В ідеалі, пишуть фахівці, це можна робити частіше.

Раніше "Телеграф" писав про те, що якісь хитрощі можна використовувати, щоб зарядити телефон швидше. Такі поради стануть у нагоді людям, які вічно кудись поспішають.