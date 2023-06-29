Не допускайте цих помилок: коли телефон не можна заряджати, навіть якщо він розряджений

Ці помилки впливають на термін служби акумулятора і, отже, на термін служби телефону.

Часто акумулятор телефону псується через неправильне використання зарядного пристрою. Перед підключенням мобільного телефону до заряджання необхідно вжити певних запобіжних заходів, щоб максимально продовжити термін служби акумулятора.

Щоб батарея вашого телефону працювала довше, важливо уникати певних помилок та жестів, пише santeplus. Трапляються акумулятори телефону, навіть якщо він повністю розряджений.

Коли не можна заряджати телефон

Екстремальна температура

Коли смартфон піддається впливу екстремальних температур, рекомендується не заряджати його. Це може значно скоротити термін служби батареї, а в деяких випадках і порушити його роботу. Після тривалого перебування на сонці дайте йому охолонути протягом декількох хвилин перед заряджанням. Тим самим ви обмежуєте ризик перегріву та даєте акумулятору друге дихання.

Перегрів

Мобільний телефон часто нагрівається, коли батарея перевантажена. Це може бути пов’язане з частим використанням деяких більш енергомістких програм. Якщо пристрій перегрівається, цей знак повинен утримувати вас від заряджання. Надто гаряча батарея становить небезпеку, коли вона підключена до струму. Краще зачекати кілька хвилин, перш ніж підключити телефон.

Невідповідний зарядний пристрій

Якщо зарядний пристрій не є оригінальним, пристрій може легко нагрітися. Замість використання дешевої моделі, яка майже аналогічна, краще вибрати сумісний зарядний пристрій, щоб не пошкодити акумулятор і не викликати перегрів гаджета.

Раніше "Телеграф" писав про те, що якісь хитрощі можна використовувати, щоб зарядити телефон швидше. Такі поради стануть у пригоді людям, які вічно кудись поспішають.