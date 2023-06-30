Телефон продовжуватиме працювати без підзарядки: які налаштування змінити

Прості правила допоможуть продовжити термін служби мобільного телефону

Багато користувачів шукають способи збільшити час роботи мобільного телефону без заряджання. У цьому допоможуть деякі прості налаштування гаджета, у тому числі ті, що стосуються параметрів екрана – одного з головних пожирачів заряду.

Щоб продовжити термін служби батареї смартфона та збільшити автономний час роботи гаджета, виконайте п’ять кроків. Про це передає Which.

Зменшіть яскравість екрану

Яскравий великий екран може розрядити акумулятор вашого смартфона. Бажано встановити повзунок на мінімальний, але комфортний для ваших очей рівень. Крім того, можна скористатися функцією адаптивної яскравості.

Перейдіть в режим польоту

Тимчасове відключення зв’язку заощадить багато енергії у критичній ситуації. Якщо хочете дивитися відео в дорозі, розгляньте можливість завантаження контенту вдома, поки телефон заряджається. І вже перейдіть в режим польоту, коли почнете поїздку.

Увімкніть режим зниженого споживання енергії

Цей режим обмежує певні фонові функції, щоб продовжити термін служби батареї. Використовуйте цю опцію і побачите, що телефон буде довше залишатися зарядженим без підзарядки.

Вимкніть функції визначення розташування

Цей крок не дозволить певним програмам (наприклад, картографічним) працювати належним чином, але це ефективний спосіб економії енергії. Зверніть увагу, що вимкнення налаштувань вашого розташування зупинить служби, які ви використовуєте для відстеження вашого смартфона у разі крадіжки.

Зменшіть тайм-аут екрану

Налаштування часу очікування до вимкнення екрана на вашому мобільному телефоні визначає, як довго дисплей залишається активним, коли ви його не використовуєте. Спробуйте зменшити тайм-аут, це збереже вам кілька дорогоцінних відсотків заряду.

Раніше "Телеграф" розповідав, з яких причин мобільний телефон може швидко розряджатися. Прості дії допоможуть вирішити проблему.