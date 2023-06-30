Цим грішить більшість: три "безневинні" помилки вбивають телефон

Власник може шкодити улюбленому гаджету сам не знаючи того

Деякі помилки під час встановлення оновлень можуть призвести до дуже сумних наслідків, проте навіть безневинні, на перший погляд, дії загрожують великими неприємностями.

Про те, які звички можуть "вбити" телефон, розповів портал itechua.

Нехтування засобами захисту

Навіть найакуратніші користувачі можуть упустити телефон. Краще не розраховувати, що цього не станеться, а захистити свій гаджет протиударним чохлом. У цьому випадку з високою ймовірністю телефон переживе падіння без проблем. Однак небезпечна і звичка ніколи не знімати чохол — телефон потрібно "роздягати" у сильну спеку і перед заряджанням — це допоможе уникнути перегріву.

Також не варто нехтувати й захисною плівкою на екран – вона захистить його від потертостей та подряпин.

Довга зарядка

Деякі залишають телефон підключеним до джерела живлення на 8-10 годин, але це повільно вбиває його. Якщо залишити гаджет підключеним до розетки після того, як він зарядився на 100%, акумулятор зазнає великого навантаження. Його ємність починає знижуватись. Телефон буде розряджатися все швидше та швидше.

Користування смартфоном у невідповідних умовах

Насамперед небезпеку для телефону становить вода. Тому краще не брати його з собою у ванну, щоб подивитись відео, насолоджуючись пінною водою. Також не варто користатися телефоном на пляжі. Там йому загрожує ще й потрапляння піску до роз’ємів.

Крім того, смартфон боїться перегріву. Не варто класти його на нагріту сонцем поверхню, залишати в сумці в салоні авто, що стоїть на сонці тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про прості прийоми, які допоможуть покращити інтернет у телефоні.