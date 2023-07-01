Рус

Що буде, якщо заряджати телефон щоразу до 85%: не всі користувачі про це знають

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заряджайте гаджет правильно
Заряджайте гаджет правильно. Фото Pixabay

Усього одна проста звичка продовжить термін служби акумулятора вашого гаджета

Питання, до якого відсотка слід заряджати мобільний телефон, хвилює багатьох користувачів. Доводити смартфон до 100% заряду зовсім неправильно, а навіть шкідливо для батареї пристрою.

Щоб батарея телефону прожила довше, скористайтесь простим лайфхаком: заряджайте гаджет щоразу до 85%. Про це пише makeuseof.com.

Так, якщо заряджати мобільний телефон лише до 85%, це збільшить термін служби батареї. Під час зарядки ви могли помітити, що смартфон швидко заряджається з 20% до 50%, але на те, щоб добирати відсотки від 70 до 100, потрібно набагато більше часу. Якщо щоразу досягати максимального заряду, батарея зношуватиметься швидше. Тому рекомендується заряджати акумулятор до 85%, щоб цього не сталося.

Крім того, на деяких телефонах можна увімкнути функцію "Захист акумулятора". Наприклад, користувачі Samsung мають можливість обмежити максимальний заряд акумулятора до 85%, щоб мінімізувати знос акумулятора. Ця опція убезпечить батарею вашого пристрою від передчасного старіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще є способи збільшити автономний час роботи смартфона. За допомогою простих хитрощів ви зможете зробити так, щоб телефон довше залишався увімкненим без підзарядки.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфон #Телефон