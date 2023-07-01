Що буде, якщо заряджати телефон щоразу до 85%: не всі користувачі про це знають

Усього одна проста звичка продовжить термін служби акумулятора вашого гаджета

Питання, до якого відсотка слід заряджати мобільний телефон, хвилює багатьох користувачів. Доводити смартфон до 100% заряду зовсім неправильно, а навіть шкідливо для батареї пристрою.

Щоб батарея телефону прожила довше, скористайтесь простим лайфхаком: заряджайте гаджет щоразу до 85%. Про це пише makeuseof.com.

Так, якщо заряджати мобільний телефон лише до 85%, це збільшить термін служби батареї. Під час зарядки ви могли помітити, що смартфон швидко заряджається з 20% до 50%, але на те, щоб добирати відсотки від 70 до 100, потрібно набагато більше часу. Якщо щоразу досягати максимального заряду, батарея зношуватиметься швидше. Тому рекомендується заряджати акумулятор до 85%, щоб цього не сталося.

Крім того, на деяких телефонах можна увімкнути функцію "Захист акумулятора". Наприклад, користувачі Samsung мають можливість обмежити максимальний заряд акумулятора до 85%, щоб мінімізувати знос акумулятора. Ця опція убезпечить батарею вашого пристрою від передчасного старіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще є способи збільшити автономний час роботи смартфона. За допомогою простих хитрощів ви зможете зробити так, щоб телефон довше залишався увімкненим без підзарядки.