Без картки пам’яті та не завантажуючи пам’ять телефону: простий лайфхак зберігання даних

Простий трюк допоможе вирішити проблему швидкого доступу до файлів на смартфоні без їх збереження

Об’єм вбудованої пам’яті на будь-якому мобільному пристрої дуже обмежений, а коли він забитий під зав’язку, телефон починає погано працювати. Однак існує прийом, який дає змогу збільшити вільне місце на смартфоні без встановлення картки пам’яті та зі збереженням всіх даних.

Про це розповів портал itechua.

Традиційно існує два варіанти збереження великої кількості інформації – встановлення картки пам’яті та використання хмарної системи зберігання. Однак використання картки пам’яті має свої мінуси для роботи пристрою, серед яких ризик витоку інформації та не лише.

Використання "хмари" має два недоліки. По-перше, сервіс може бути платним після перевищення певного ліміту за обсягом збережених даних. По-друге, існує небезпека витоку особистої інформації.

Тому можна скористатися простим лайфхаком — використовувати як "хмару" закладки в месенджері. Інакше кажучи, суть у тому, щоб надсилати файли самому собі. Тоді вони збережуться "в інтернеті" і не займатимуть місце на смартфоні (відправлений файл потрібно одразу видалити з пристрою).

Такий трюк дозволяє мати швидкий доступ до великої кількості аудіо-, відео-, графічних і текстових файлів, не завантажуючи внутрішню пам’ять телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде, якщо заряджати телефон щоразу до 85%. Доводити смартфон до 100% заряду неправильно, а навіть шкідливо для батареї пристрою.