Як легко посилити сигнал Wi-Fi у себе вдома: три способи

Є області всередині житла, де немає прийому сигналу

Мало хто розуміє, що можна покращити роботу свого домашнього Wi-Fi роутера без допомоги фахівця. Багато користувачів вважають за краще просто змінити свій тарифний план, але перед цим варто вивчити деякі поради та хитрощі, які дозволять прискорити Wi-Fi своїми власними силами.

Наприклад, низька якість сигналу може бути обумовлена тим, що ви знаходитесь надто близько до мікрохвильової печі, холодильника або інших великих побутових пристроїв. Про це пише itechua.

Як покращити сигнал Wi-Fi

Краще не розміщувати ноутбуки, смартфони та інші гаджети близько до роутера, хоча сучасні пристрої здатні забезпечувати якісне з’єднання з інтернетом навіть поза приміщенням. Варто розташовувати роутер у центрі квартири або будинку і розміщувати його вище, ближче до стелі. Уникайте розміщення роутера поруч із великими предметами та побутовою технікою, такими як телевізор, мікрохвильова піч, ігрова приставка, холодильник та інше. Більшість сучасних роутерів підтримують два діапазони частот: 2,4 ГГц та 5 ГГц. Потрібно підключати пристрої, такі як комп’ютери, ноутбуки та смартфони, до діапазону 5 ГГц, а різні датчики, розумні лампи та інші аксесуари, що не потребують високої швидкості передачі даних, – до діапазону 2,4 ГГц. "Мертва зона" Wi-Fi — це області всередині житла, де немає прийому сигналу. У будинку чи квартирі може бути кілька таких "мертвих точок". Щоб усунути цю проблему, можна використовувати додатковий Wi-Fi-роутер.

Раніше "Телеграф" писав, як пришвидшити інтернет за п’ять кроків. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.