Рус

Ви весь час вимикали ноутбук неправильно

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
З ноутбуком будуть дуже погані наслідки Новина оновлена 02 липня 2023, 14:28
З ноутбуком будуть дуже погані наслідки. Фото Pixabay

Цю помилку роблять багато користувачів

Протягом багатьох років люди по всьому світу використовують ноутбуки, але багато хто навіть не замислюється про те, як правильно поводитися з переносним комп’ютером. Не менш поширеним є питання про те, як найкраще вимикати ноутбук — через кнопку живлення або через меню операційної системи Windows.

Деякі користувачі ноутбуків вважають, що немає нічого неправильного у тому, щоб відключати пристрій за допомогою кнопки живлення. Насправді вони ставлять його в стан стресу і завдають пристрою серйозних ушкоджень. Про це пише obozrevatel.

Чому не можна вимикати ноутбук кнопкою живлення

  • Це може негативно зашкодити незакінченим сеансам роботи відкритих програм у системі. Існує значний ризик пошкодження програм та файлів, які не були закриті.
  • Якщо робота ноутбука раптово переривається, це може призвести до пошкодження жорсткого диска. При накопиченні безлічі пошкоджень диск стане зношеним і вимагатиме заміни.
  • У разі серйозних проблем, можливо, потрібно буде перевстановлення операційної системи. Ноутбук може почати зависати та працювати некоректно.

Як правильно вимикати ноутбук

  1. Натискаємо на значок Windows у нижньому лівому кутку екрана, наводимо курсор на значок вимкнення та вибираємо "Завершення роботи".
  2. Якщо потрібно перезавантажити, вибираємо "Перезавантаження".

Раніше "Телеграф" писав, як краще працювати з ноутбуком — від мережі чи від батареї. Також ми розповідали, чому часто ламається ноутбук.

Теги:
#Ноутбук