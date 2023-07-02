Ви весь час вимикали ноутбук неправильно

Цю помилку роблять багато користувачів

Протягом багатьох років люди по всьому світу використовують ноутбуки, але багато хто навіть не замислюється про те, як правильно поводитися з переносним комп’ютером. Не менш поширеним є питання про те, як найкраще вимикати ноутбук — через кнопку живлення або через меню операційної системи Windows.

Деякі користувачі ноутбуків вважають, що немає нічого неправильного у тому, щоб відключати пристрій за допомогою кнопки живлення. Насправді вони ставлять його в стан стресу і завдають пристрою серйозних ушкоджень. Про це пише obozrevatel.

Чому не можна вимикати ноутбук кнопкою живлення

Це може негативно зашкодити незакінченим сеансам роботи відкритих програм у системі. Існує значний ризик пошкодження програм та файлів, які не були закриті.

Якщо робота ноутбука раптово переривається, це може призвести до пошкодження жорсткого диска. При накопиченні безлічі пошкоджень диск стане зношеним і вимагатиме заміни.

У разі серйозних проблем, можливо, потрібно буде перевстановлення операційної системи. Ноутбук може почати зависати та працювати некоректно.

Як правильно вимикати ноутбук

Натискаємо на значок Windows у нижньому лівому кутку екрана, наводимо курсор на значок вимкнення та вибираємо "Завершення роботи". Якщо потрібно перезавантажити, вибираємо "Перезавантаження".

Раніше "Телеграф" писав, як краще працювати з ноутбуком — від мережі чи від батареї. Також ми розповідали, чому часто ламається ноутбук.