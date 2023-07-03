Це не зашкодить, а навіть допоможе: експерти розвіяли популярні міфи про неправильну зарядку телефону
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 809
Не варто боятися заряджати телефон на максимум
Нам неодноразово говорили, що повністю розряджати акумулятор категорично заборонено. Аналогічно нам твердили і про важливість недопущення зарядки гаджета до 100%. Ці популярні міфи в одну мить розвіяли західні фахівці.
На думку експертів, хоча б раз на тиждень ви повинні заряджати акумулятор до 100%, а потім розряджати його до 0%.
Фахівці запевняють, що всі сучасні смартфони оснащені захистом від перезаряджання, і навіть якщо ваша батарея підключена до розетки, вона не дозволить акумулятору вашого телефону споживати надмірну енергію. Таким чином, гаджету не загрожують перегрів або надмірне перезаряджання.
Повна зарядка та розрядка телефону є ідеальним способом відкалібрувати акумулятор відповідно до рекомендацій експертів зі смартфонів.
Також фахівці озвучили кілька інших способів продовжити життя акумулятора:
- Не тримайте Bluetooth та Wi-Fi постійно увімкненими
- Зберігайте роздільну здатність екрана в адаптивному режимі
- Опція автоматичної синхронізації має бути вимкнена
- Зменште яскравість екрана
- Використовуйте тему темного режиму, вона зручна для очей, а також заощаджує заряд батареї
- Вимкніть фонові програми
Раніше "Телеграф" писав про те, що які ще є способи збільшити автономний час роботи смартфона.