Як захистити смартфон від перегріву в спеку: 5 способів

Попереджений - значить озброєний

Літо — час, коли люди не поспішають виходити надвір. Перебування на відкритому сонці стає неприємною та шкідливою справою. Тому ми вважаємо за краще знаходитися в прохолодних офісах, включаючи кондиціонери, і виходити на вулицю лише при необхідності або після настання прохолодних сутінків.

Разом із людьми від спеки страждають і їхні мобільні гаджети. Не кожен власник смартфона обізнаний з методами захисту свого пристрою від впливу високих температур. Є п’ять цінних порад, які допоможуть зберегти телефон у подібній ситуації, пише itechua.

Як уникнути перегріву смартфона

Не тримайте смартфон на прямому сонці. У цьому випадку перегрів може бути викликаний і високою навколишньою температурою як на вулиці, так і в приміщенні. Використовуйте спеціальні чохли, призначені для конкретних моделей смартфонів, та уникайте універсальних або низькоякісних варіантів. Уникайте запуску важких ігор, оскільки вони можуть спричинити перегрів. Ситуація може погіршитися, якщо телефон одночасно заряджається та перебуває в умовах підвищеної температури навколишнього повітря, що негативно позначається на стані смартфона. Щоб уникнути перегріву, не кладіть смартфон на м’які поверхні. Уникайте тривалого розміщення телефону на диванах, автомобільних сидіннях, стільцях або ліжках. Заряджайте телефон за кімнатної температури, уникаючи гарячих приміщень. Перед підключенням до зарядки закрийте всі активні програми.

Раніше ми розповідали, чому телефон відключається сам по собі. Проблемою може бути не лише механічне пошкодження.