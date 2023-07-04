Ніколи не робіть це під час зарядки смартфона: одна шкідлива звичка вб’є батарею

Якщо ви любите грати на смартфоні, поки він на зарядці, то у нас для вас погані новини

Чимало користувачів продовжують використовувати мобільний телефон після того, як поставили його на зарядку. Ця шкідлива звичка не тільки може уповільнити процес заряджання, а й убити акумулятор смартфона.

Не можна грати в ігри на телефоні під час зарядки, інакше батареї прийде кінець. Про це пише ресурс Gizchina.

Деякі користувачі вважають, що одночасне розряджання та заряджання акумулятора вплине на термін служби. Що насправді позначиться на "житті" батареї, то це раптове підвищення температури. А саме це станеться, якщо поєднати гру на гаджеті та його заряджання. Ніколи не варто заряджати смартфон і тут же включати ігри — одні з "найважчих" програм, що навантажують акумулятор.

Зарядка смартфона сама по собі також призводить до того, що пристрій нагрівається. Тому, якщо ви заряджаєте та граєте, то підвищення температури мобільного телефону подвоюється. Пам’ятайте, що такі дії зіпсують акумулятор вашого гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав про не менш небезпечну помилку під час заряджання телефонів. Експерти не рекомендують залишати смартфон у мережі на всю ніч, щоб той зарядився.